Чим відрізняється робота з дронами українських та російських військових [ Редагувати ]
У вівторок, 13 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" пресофіцер 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про те, на скільки ефективно ворог використовує дрони та чим відрізняється робота з дронами українських та російських військових.
Дійсно, як кажуть, сьогодні це війна артилерії та дронів. Якщо брати ворожі дрони, їх за кількістю досить таки багато, але треба зазначити, що все ж таки є рівень професіоналізму як в зоні зовнішні безпілоти, зовнішні пілоти або ще дроноводи. Якщо брати їх застосування дронів, то вони більше намагаються застосовувати проти статичних обʼєктів. Це наші укріплення, бліндажі, окопи.
"Наші ж пілоти, якщо ж подивитись навіть відео в інтернеті, ми працюємо і по рухомим цілям, і по цілях, які переміщуються, знаходимо нестандартні рішення. На сьогодні, дійсно, працюють ще БПЛА розвідники. Це теж рівень професіоналізму, які також передають дані на нашу артилерію. Сьогодні дрони - це дуже необхідний засіб ведення війни", - додав він.
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