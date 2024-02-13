Пів сотні хом'яків із Херсонщини прихистила жінка у Кропивницькому. Тварин залишили попередні господарі, коли тікали від російської агресії. Жінка провела цілу рятувальну операцію. Нині хом'яки у безпечному місці. І потребують нових дбайливих господарів.

Юлія із Кропивницького показує нам, як вона жартома називає, релоковану хом'якову ферму з Херсонщини. І намагається порахувати своїх підопічних.

Загалом їх - сімдесят три. Навесні двадцять другого року Юлія вивезла цих джунгариків із селища Нововоронцовка, що на Херсонщині. Дізнавшись, що їх полишили попередні господарі - знайшла машину та вирішила врятувати тваринок.

Юлія Коблик, жителька Кропивницького:

У мене була там знайома, яка тримала там хом'ячків, чи по селі продавала, то єсть були там хом'ячки і потім, коли почалася війна, начали казать, що й БТРери заїжджали туди, я періодично общаюсь з тими людьми, хто там до цього часу общаюсь, там хто повиїжджав хто там в Кривий Ріг, хто там дальше за границю зовсім поїхав, а в неї так як троє дітей, ну куди їй ще хом'ячків, взагалі там кожен третій дім був перестріляний, криш не було.

Найскладніше було розселити врятованих хом'ячків. Юлія виділила для них окрему кімнату. А от клітки довелось частково купувати, частково допомогли небайдужі люди, а частково виготовили власноруч. Попри це кільком хом'ячкам вдається регулярно тікати. Навіть під час зйомки ловимо двох утікачів.

Щоденно на догляд за такою кількістю хом'ячків Юлія витрачає кілька годин. Однак запевняє: її це не обтяжує.

Як їх можна покинуть?! Ну вони ж такі, я не знаю...

Нині Юлія шукає для своїх підопічних нових господарів. Головна вимога - турботливе ставлення до тваринок.