У Харкові в останню путь провели родину Путятіних. Подружжя та їх троє синів загинули 9 лютого в результаті влучання ворожих дронів у нафтобазу. Тоді спалахнула пожежа і вогняна лава потекла вулицею в приватний сектор. Будинок Путятіних стояв одним з перших. Родина так і не встигла вибратися з пастки.

На кладовище тіла загиблих привозять у закритих трунах. Їхні тіла обгоріли настільки, що ідентифікували їх за допомогою ДНК-експертизи. Сестра загиблого Григорія Путятіна - приїхала із Сум. Каже, родина виїжджала з Харкова як переселенці, жили в Черкасах. Але так тужили за домівкою, що влітку повернулися. Рідні до останнього вірили, що в ту страшну ніч родина встигла вискочити з охопленої вогнем хати.

Вікторія Ракитіна, сестра загиблого Григорія Путятіна:

Мы не понимаем вообще, как это. Мы им всю ночь звонили, связи не было, соседи говорят, они выехали. Потом смотрим, на фотографии две машины. Мама сразу поняла, говорит, они там. Поехала маршруткой, а мы следом.

Загиблій Ользі було 35 років, Григорію - 38, разом з ними - 7-річний Олексій, 4-річний Михайлик і 10-місячний Паша - він народився уже під час війни. Родина буда гарною і дружною, кажуть усі, хто їх знав.

Вікторія Ракитіна, сестра загиблого Григорія Путятіна:

Я с ним никогда не ссорилась с братиком. Ну они хорошо жили, трое детей, сами понимаете, просто так бы не родили. Это наши крестники и племянники. Я не верю в это вообще.

Тут же - і колеги Ольги. Вона працювала прокуроркою одного з районів. Саме була в декретній відпустці.

Олексій Шуляк, колега загиблої Ольги Путятіної:

Це страшна втрата не тільки для нашого колективу, це тяжка втрата для нас всіх. Олю я знав багато років ще з 2005 року. Це дивовижна сім'я і Григорій імені допомагав і в житті. Це втрата для нас всіх. Зараз такі страшні часи, коли хочеться подивитися на все це і хочеться сказати "Ми вас ніколи не забудемо".

Мати загиблого Григорія, Тетяна Путятіна, родом з росії, народилася в Бєлгородській області - там досі живуть її батьки. На могилі своїх дітей і онуків - звертається до всіх росіян.

Твари, никогда не прощу им, за своих детей, за внуков. Чем они виноваты перед вами? Чтоб ты сгорела, россия, так, как мои дети сгорели! Я никогда не прощу. Хоть я сама родилась в россии. Не прощу никогда им.

На похоронах - і сусіди Путятіних. Вадим Манойло під час тієї пожежі втратив батька й матір.

Вадим Манойло, сусід загиблих:

Батько хворів, он после инсульта уже 6 лет лежал. А мати. Ну мы с матерью ухаживали. Он не мог встать даже, никак. И мати не встигла. Она в последние секунды до меня додзвонилась когда уже хата загорелась кричала, что горит хата, связь оборвалась, я потом через 10 минут приехал уже пылало всё. До последнего надеялись, что она успела выскочить, но на утро - батько и мать...

10-місячного Пашу поховали в одній труні з матір'ю. Їхніх сусідів, літню пару, яка жила через будинок, ховатимуть пізніше.