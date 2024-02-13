Через умови воєнного стану, тривалість навчального року в Україні буде продовжена, але весняні канікули 2024 розпочнуться згідно з планом. Тиждень відпочинку чекає на школярів уже наступного місяця.

МОН дало рекомендації щодо початку і завершення весняних канікул та можливі відмінності в графіку між школами.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, весняні канікули мають припадати на період з 25 березня по 31 березня включно. Однак, варто відзначити, що графік може відрізнятися залежно від рішень конкретних шкіл та регіональних особливостей.

Умови війни також впливають на організацію навчального процесу, і рішення про тривалість канікул залежить від безпекової ситуації у регіонах. Заклади освіти визначають дати канікул самостійно, зважаючи на вимоги освітньої програми та конкретні умови регіону.

Додатково, у зв'язку зі змінами в навчальному процесі через війну, школярі можуть мати додаткові канікули. У Києві, наприклад, перед весняними канікулами заплановано ще один тиждень відпочинку для перших класів з 19 по 25 лютого. Також, адміністрація шкіл може вводити додаткові канікули в разі необхідності, наприклад, у випадку перебоїв з електропостачанням.

Весняні канікули в українських школах

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в навчальних закладах Києва весняні канікули триватимуть з 25-го по 31 березня 2024 року .

весняні канікули триватимуть . У Департаменті освіти Житомира надали орієнтовні терміни канікул - з 23 по 31 березня.

надали орієнтовні терміни канікул - У Дніпрі визначили дати відпочинку для школярів навесні: з 25 березня по 31 березня 2024 року.

визначили дати відпочинку для школярів навесні: Рекомендований Міносвіти графік також планують дотримуватися в школах Харкова, Черкас та Полтавщини - з 25 березня по 31 березня 2024 року.

Слід відзначити, що в приватних школах можуть бути відмінності у датах канікул.

Додаткові канікули. Для кого та коли будуть

Перед весняними канікулами у школярів Києва заплановано ще один тиждень відпочинку. З 19 по 25 лютого учні перших класів не матимуть уроків. Відповідне рішення ухвалила міська рада столиці.

Крім того, тиждень канікул у лютому можуть мати школярі з триместровою системою навчання. Ці додаткові канікули встановлює адміністрація кожної школи.

Навчальний рік в умовах війни

Вже другий рік поспіль школярі в Україні навчаються в умовах воєнного стану.

У багатьох регіонах уроки проходять у форматі дистанційного навчання через загрози атаки рф. Також використовується гібридний формат освітнього процесу, коли заняття проводяться як онлайн, так і очно. Щоб дозволити дітям відвідувати школу, обов'язковою умовою є наявність укриття в разі повітряної тривоги.

Тривалість навчального року внаслідок війни також зазнала змін. Згідно з рішенням уряду, тривалість освітнього процесу була збільшена на місяць, щоб діти змогли "догнати" пропущену програму через воєнні події та перебої в навчанні.

Постановою Кабінету Міністрів було встановлено:

Установити в закладах загальної середньої освіти тривалість 2023/2024 навчального року з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

Важливо відзначити, що в більшості шкіл останні дзвоники заплановані на традиційну дату – 31 травня, і до 28 червня 2024 року можуть проводитися компенсаторні заняття для вирішення освітніх втрат, атестації та інших заходів освітньої програми.

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