Весняні канікули 2024: коли та скільки відпочиватимуть школярі [ Редагувати ]
Через умови воєнного стану, тривалість навчального року в Україні буде продовжена, але весняні канікули 2024 розпочнуться згідно з планом. Тиждень відпочинку чекає на школярів уже наступного місяця.
МОН дало рекомендації щодо початку і завершення весняних канікул та можливі відмінності в графіку між школами.
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, весняні канікули мають припадати на період з 25 березня по 31 березня включно. Однак, варто відзначити, що графік може відрізнятися залежно від рішень конкретних шкіл та регіональних особливостей.
Умови війни також впливають на організацію навчального процесу, і рішення про тривалість канікул залежить від безпекової ситуації у регіонах. Заклади освіти визначають дати канікул самостійно, зважаючи на вимоги освітньої програми та конкретні умови регіону.
Додатково, у зв'язку зі змінами в навчальному процесі через війну, школярі можуть мати додаткові канікули. У Києві, наприклад, перед весняними канікулами заплановано ще один тиждень відпочинку для перших класів з 19 по 25 лютого. Також, адміністрація шкіл може вводити додаткові канікули в разі необхідності, наприклад, у випадку перебоїв з електропостачанням.
Весняні канікули в українських школах
- За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в навчальних закладах Києва весняні канікули триватимуть з 25-го по 31 березня 2024 року.
- У Департаменті освіти Житомира надали орієнтовні терміни канікул - з 23 по 31 березня.
- У Дніпрі визначили дати відпочинку для школярів навесні: з 25 березня по 31 березня 2024 року.
- Рекомендований Міносвіти графік також планують дотримуватися в школах Харкова, Черкас та Полтавщини - з 25 березня по 31 березня 2024 року.
Слід відзначити, що в приватних школах можуть бути відмінності у датах канікул.
Додаткові канікули. Для кого та коли будуть
Перед весняними канікулами у школярів Києва заплановано ще один тиждень відпочинку. З 19 по 25 лютого учні перших класів не матимуть уроків. Відповідне рішення ухвалила міська рада столиці.
Крім того, тиждень канікул у лютому можуть мати школярі з триместровою системою навчання. Ці додаткові канікули встановлює адміністрація кожної школи.
Навчальний рік в умовах війни
Вже другий рік поспіль школярі в Україні навчаються в умовах воєнного стану.
У багатьох регіонах уроки проходять у форматі дистанційного навчання через загрози атаки рф. Також використовується гібридний формат освітнього процесу, коли заняття проводяться як онлайн, так і очно. Щоб дозволити дітям відвідувати школу, обов'язковою умовою є наявність укриття в разі повітряної тривоги.
Тривалість навчального року внаслідок війни також зазнала змін. Згідно з рішенням уряду, тривалість освітнього процесу була збільшена на місяць, щоб діти змогли "догнати" пропущену програму через воєнні події та перебої в навчанні.
Постановою Кабінету Міністрів було встановлено:
Установити в закладах загальної середньої освіти тривалість 2023/2024 навчального року з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
Важливо відзначити, що в більшості шкіл останні дзвоники заплановані на традиційну дату – 31 травня, і до 28 червня 2024 року можуть проводитися компенсаторні заняття для вирішення освітніх втрат, атестації та інших заходів освітньої програми.
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