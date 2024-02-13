Батальйон "Титан" - елітний підрозділ поліції охорони. У ньому несуть службу найдосвідченіші поліцейські. Та нині обов'язки бодігардів менш затребувані. Частина їх пішла на передову. Інша - перепрофілювалася.

Як змінилася служба поліцейських охорони в умовах повномасштабної війни - дослідив Анатолій Журавльов.

Важливі настанови від інструктора - і поліцейські починають тренування. Завдання на сьогодні - відточити навички роботи з новою зброєю, іноземного виробництва.

Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:

З усієї зброї ти повинен вміти стріляти. Тому що ти не знаєш, яка ситуація буде, якою зброєю потрібно буде користуватися. Сьогодні працювали з новою гвинтівкою AR - це нове озброєння, яке ми отримали. До цього в мене табельна зброя - АКСУ, я звик з ним працювати. Зараз все виходило. Трошки незвично, але до всього звикаєш.

Такі вишколи - фахівці поліції охорони Київщини влаштовують постійно.

Михайло, інструктор зі стрільби:

У стрільбі є дуже багато маніпуляцій-паразитів, які заважають нам стати професіоналами. Люди їх роблять, не усвідомлюючи. Але якщо у них є відповідні знання - вони не помиляються. Моє завдання як інструктора - навчити в короткий час і з малою кількістю боєкомплекту. Бо це все гроші. Час - гроші, БК - гроші.

До великої війни бійці батальйону "Титан" часто виконували завдання як бодигарди. А тому влучна стрільба - не єдине, що повинні вміти поліцейські охорони.

Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:

Це самооборона, це фізичний розвиток, це стрільба, це елементи екстремального водіння, це все включно.

Вадим, молодший інспектор батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:

На сьогоднішній день працюємо і в місті, і поза містом. Якщо є можливість не діставати вогнепальну зброю і починати нею стріляти навмання, можна застосувати прийоми рукопашного бою - то краще ж, звичайно, застосувати прийоми рукопашного бою, знешкодити злочинця і затримати його, чим нанести людині сумісні і несумісні травми.

Після повномасштабного вторгнення росії "титанівців" залучали до евакуації населення. Нині вони здебільшого стоять на варті стратегічних об'єктів.

Вадим, молодший інспектор батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:

Наша першочергова задача - це спрацювати наперед. Тобто попередити ту або іншу подію негативну.

В умовах війни поскладнішали завдання, побільшало ризиків. Не змінилося одне - ставлення фахівців до своєї роботи.

Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини: