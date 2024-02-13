Батальйон "Титан" - елітний підрозділ поліції охорони: як змінилася служба в умовах війни [ Редагувати ]
Батальйон "Титан" - елітний підрозділ поліції охорони. У ньому несуть службу найдосвідченіші поліцейські. Та нині обов'язки бодігардів менш затребувані. Частина їх пішла на передову. Інша - перепрофілювалася.
Як змінилася служба поліцейських охорони в умовах повномасштабної війни - дослідив Анатолій Журавльов.
Важливі настанови від інструктора - і поліцейські починають тренування. Завдання на сьогодні - відточити навички роботи з новою зброєю, іноземного виробництва.
Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:
З усієї зброї ти повинен вміти стріляти. Тому що ти не знаєш, яка ситуація буде, якою зброєю потрібно буде користуватися. Сьогодні працювали з новою гвинтівкою AR - це нове озброєння, яке ми отримали. До цього в мене табельна зброя - АКСУ, я звик з ним працювати. Зараз все виходило. Трошки незвично, але до всього звикаєш.
Такі вишколи - фахівці поліції охорони Київщини влаштовують постійно.
Михайло, інструктор зі стрільби:
У стрільбі є дуже багато маніпуляцій-паразитів, які заважають нам стати професіоналами. Люди їх роблять, не усвідомлюючи. Але якщо у них є відповідні знання - вони не помиляються. Моє завдання як інструктора - навчити в короткий час і з малою кількістю боєкомплекту. Бо це все гроші. Час - гроші, БК - гроші.
До великої війни бійці батальйону "Титан" часто виконували завдання як бодигарди. А тому влучна стрільба - не єдине, що повинні вміти поліцейські охорони.
Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:
Це самооборона, це фізичний розвиток, це стрільба, це елементи екстремального водіння, це все включно.
Вадим, молодший інспектор батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:
На сьогоднішній день працюємо і в місті, і поза містом. Якщо є можливість не діставати вогнепальну зброю і починати нею стріляти навмання, можна застосувати прийоми рукопашного бою - то краще ж, звичайно, застосувати прийоми рукопашного бою, знешкодити злочинця і затримати його, чим нанести людині сумісні і несумісні травми.
Після повномасштабного вторгнення росії "титанівців" залучали до евакуації населення. Нині вони здебільшого стоять на варті стратегічних об'єктів.
Вадим, молодший інспектор батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:
Наша першочергова задача - це спрацювати наперед. Тобто попередити ту або іншу подію негативну.
В умовах війни поскладнішали завдання, побільшало ризиків. Не змінилося одне - ставлення фахівців до своєї роботи.
Позивний "Барс", співробітник батальйону "Титан" поліції охорони Київщини:
Це завжди цікаво. Щоб було цікаво - потрібно любити свою роботу. Вже звик настільки, що я не можу сказати - важко чи не важко. Ти робиш свою роботу і все. Різні ситуації, немає такого, що накатана дорога. Кожен день - це нове випробування, нова ситуація, нова історія.
по темі
126 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на декількох ділянках. Детальніше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі - далі в нашому огляді.
Там працюють поліцейські з різних підрозділів. Як розшукують? - про все в матеріалі Інни Гогой.
Це означає, що у школах замість вахтерів дітей тепер зустрічатимуть правоохоронці. Поліціянти пройшли відповідне навчання й готові до спілкування з підлітками. Які ще зміни чекають на навчальні заклади? #валеріяглущенко
Щодня під ворожими обстрілами Мирноград, Краматорськ та інші громади. Напередодні на Донеччині оголосили примусову евакуацію із сіл Мар'їнської та Очеретинської громад. Деталі - в нашому огляді.
У шпиталі "на колесах" є усе необхідне: пересувна операційна, УЗД-апарат, медикаменти й найголовніше - команда професіоналів. У відрядження з військовими ветеринарами вирушила і наша знімальна група.