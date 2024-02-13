Наближається друга річниця війни: чи готує ворог масований обстріл [ Редагувати ]
У вівторок, 13 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк розповіла, чи варто готуватись до масованого російського обстрілу до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Виключати цього не можна, але й аналітика свідчить про те, що необовʼязково це буде привʼязано до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити ефект несподіванки.
"Зокрема це атаки, які не відбувались на передодні Великодня, коли ми говорили про можливу атаку в саме свято. Також були атаки після свят, коли суспільство трошки видохнуло - "не сталося, трошки можна перевести дух". Нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, в тому числі й далекобійної. Але вони потребують певного часу на підготовку масованих атак. І не тільки масована атака може завдати шкоди", - додала вона.
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