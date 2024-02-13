Із 12 лютого у майже трьох десятках пунктах пропуску з країнами Європейського Союзу та Молдовою запрацювала електронна система бронювання перетину кордону для автобусів "єЧерга". У чому переваги та недоліки цієї послуги - з'ясувала Ольга Лучек.

Ольга Лучек, кореспондентка:

Відтепер пунктів пропуску з електронною чергою для пасажирських автобусів стало більше. З 12 лютого ще на чотирьох КПП Чернівецької області запрацювала "єЧерга" для перетину кордону. Це суттєво прискоротить час на шляху в Європу. Потрібно лише внести в систему дані про водія та автобус.

Автобус сполученням Афіни - Київ саме прибуває до пункту пропуску на кордоні. Водій Едуард каже - подолав уже понад 2 тисячі кілометрів. Й оцінив переваги впровадження електронної черги:

Едуард, водій з Греції:

Ну ми проходимо бистріше, вже знаємо своє время, простіше.

Зоряна їде до батьків у Тернопіль. І приємно здивована швидким перетином кордону.

Зоряна, пасажирка:

Дуже скоро оформили всі документи. Є велика дуже різниця, раніше було набагато тяжче їхати, зараз набагато легше і на кордонах, і по всьому.

"єЧергу" на всіх пунктах пропуску запровадили, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. До того ж, це має допомогти уникнути скупчень в туристичний сезон.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

По всьому кордону України з Молдовою та Румунією на всіх пунктах пропуску, які за своїми технічними характеристиками спроможні оформлювати великі пасажирські автобуси від 12 лютого працює електронна черга для таких автобусів. Черга ведеться на електронному порталі Міністерства інфраструктури, і це дає змогу не скупчуватися автобусам, наприклад, перед пунктами пропуску. Тобто кожен водій автобуса знає, який він в черзі, коли приблизно, в який час йому треба під'їхати до того чи іншого пункту пропуску, щоби поїхати на оформлення.

Ось цей автобус готується до виїзду в Болгарію. Водій Олександр теж скористався електронною чергою. Каже, зробити це доволі просто.

Олександр, водій:

Ти реєструєш шофера, який буде за рулем, автобус, який в тебе, номерні знаки і марка автобуса і на який пункт пропуску ти їдеш і орієнтовно який тобі час перетину.

Нововведення шоферам подобається. Та живої черги, - кажуть - не уникнути.

Олександр, водій:

Все равно тебе не застраховує від живої черги на кордоні, кордон наприклад важче працює - і вже черга зміщається. Вроді би по часу мав приїхати і взагалі не чекати, все рівно діє жива черга, якщо перед тобою два автобуси, які не встигли на свій час проїхати, ти мусиш чекати поки не пройдуть всі.

Сергій, водій:

Буває, що збій в системі може бути, одні приїхали чуть-чуть раньше, електронна черга це для того, щоб заїхати, тут може бути більше машин тут стояти і можемо більше часу простояти. Трошки покращилося, ну пока не відчуваємо.

Мають водії і пропозиції для вдосконалення електронної черги.

Сергій, водій:

На одну машину, от як 55 людей, оформляють пів години, треба, щоб черга була електронна, розраховували на кожну машину скільки? - Ну, 45 хвилин оформляється машина чи година, було би краще. От на такий час приїхати проїжджає машина. Тоді всі перевізники зарання би планували на яку годину під'їхати до таможні.

Олександр, водій:

Якось так получається, всі виїжджають такі маршрути Київ-Харків, вони всі на один час приїжджають і вроді би ти зареєструвався, шо будеш в такій годині. Але більшість автобусів так і приїжджають, хто бистріше їде, той і бистріше буде проходити кордон.

Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та уникнути черг перед пунктами пропуску - головна мета нововведення, пояснюють у Мінінфраструктури. Навантаження на всіх КПП вивчатимуть, після чого запропонують кожному автобусу відповідний часовий проміжок для перетину кордону. Таким чином планують позбутися черг та вдосконалити графік руху.