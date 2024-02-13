Посадовці наголошують: дружба з міжнародними інвесторами важлива для України просто зараз - для усунення наслідків війни.

Великий українсько-чеський бізнес форум відбувся у столиці. Підприємці, урядовці, дипломати обговорювали інвестиції у майбутнє та відновлення України. Свої ідеї презентував як вітчизняний, так й іноземні підприємці. Єлизавета Яковлева - докладніше далі.

Цей будівельний майданчик радше схожий на виїзну лабораторію. Жодних великих бригад будівельників із мішками та інструментами. Робітників - лише троє. А замість прораба - оператор великого 3D-принтера.

Інна Фурман, голова благодійного фонду:

58 мотогодин, і ми побудували будинок на 130 квадратних метрів. Невже це не вау-ефект, коли у нас стоїть завдання швидкої і якісної відбудови? Є таке поняття, як "американська мрія", а ми хочемо зробити підтвердження - українську мрію - коли Україна може створити щось прекрасне і водночас вона може собі цим собі допомогти.

Управляти такою диво-машиною може навіть людина без профільної освіти, заявляють розробники.

Інна Фурман, голова благодійного фонду:

Управління 3D-принтером, воно доволі легке. Жінка може управляти, студент може управляти, і водночас ми плануємо залучати людей з інвалідністю для того, щоб їм також допомогти соціалізуватися.

Після перемоги Україні знадобляться десятиліття на відбудову - переконані посадовці та фахівці будівельної галузі. Доведеться швидко шукати і технології, і кошти на відновлення. Допомогти з грошима обіцяють міжнародні інвестори.

Мартін Чижек, інвестор з Чехії:

Ми допомагаємо Україні з самого початку великої війни. Ми розуміємо, що зараз у вас є проблеми з фінансами, тому ми готові вкладати гроші і допомагати.

У Чехії, зокрема, - чимало бізнесменів, які готові вкладати кошти в українську економіку навіть під час війни, наголошують у Торгово-промисловій палаті України.

Геннадій Чижиков, Президент Торгово-промислової палати України:

Між Україною і Чехією на рівні бізнесу дуже добрі відносини. І задача наших зустрічей - зробити ці відносини дуже важливими ще більш. Ми знаємо Чехію як країну, одну з лідерів Європи з точки зору енергетики, з точки зору машинобудування, медичних галузей, інновацій. Для нас досвід Чехії дуже важливий для того, щоби процес адаптації українського бізнесу до ситуації, до якої вже звикли наші чеські друзі, була менш болючою і більш скорішою.

Один із найбільш перспективних напрямків майбутнього співробітництва Украни та Чехії - відновлення енергетичної галузі, яка неабияк постраждала від ворожих обстрілів.

Ярослав Демченков, заступник міністра економіки України:

Нам необхідно зробити все можливе, щоб при відновленні розподільчої генерації, яку сильно пошкодив ворог, ми закладали відразу ефективні системи, які дозволять зменшити витрати в мережах. Говорячи з чехами, ми говоримо про нові технології. Питання швидкого відновлення - це завжди питання наявності технологій.

Також потребують допомоги інвесторів нині - громади, що постраждали від ворожих обстрілів чи були в окупації.

Богдан Хамідулін, керівник відділу ЖКГ Білогородської сільської ради:

У нас понад 400 об'єктів, які пошкоджені. А також, 26 об'єктів, які зруйновані повністю. Наші кошти місцевих бюджетів, ми стараємось спрямовувати на потреби мешканців громад, ВПО, яких у нас, до речі, 6500, а також на потреби наших збройних сил. Тому закордонні інвестиції в даному випадку для нас були б дуже важливі, а також допомогли б жителям повернутися в їхні домівки.

Втім посадовці наголошують - Україна може зацікавити міжнародних донорів не лише як держава, що воює і потребує підтримки. Нам теж є що запропонувати закордонним партнерам-інвесторам.

Назарій Волянський, керівник Управління міжнародних відносин урядового офісу із залучення інвестицій:

Це значні земельні ресурси, розвинутий агропромисловий та переробний комплекси, енергетика, енергоефекктивність, гірничо-видобувна промисловість, машинобудування, суднобудування, а також інфраструктура та логістика. До повномасштабного вторгнення у нас не було стільки заявок від міжнародних інвесторів, зацікавленості такими проектами.

Посадовці наголошують: дружба з міжнародними інвесторами важлива для України просто зараз - для усунення наслідків війни. А також це вклад у майбутній розвиток уже післявоєнної України.