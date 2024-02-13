У вівторок, 13 лютого, в Україні очікується тепла погода, проте погодні умови можуть відрізнятися залежно від регіону. Найвищу температуру, обіцяні до +15 градусів, передбачають лише для мешканців Криму. Проте важливо врахувати вплив туману, який може вплинути на температурний режим та видимість. Такі атмосферні умови можуть зробити температуру відчутною теплішою, але водночас можуть призвести до обмеження видимості.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Туман підступний не дав прогрітися як слід повітрю. Тому й очікуваних +15 практично нема. Хоча загалом не холодно, бо все ж прийшла тепла повітряна маса.

Зокрема, вдень +6...+11, на півдні - +9...+14, в Криму - до +15...+17 градусів, хоча "це тепло розмиється дощами", які переважатимуть у у більшості областей України.

У Києві 13 лютого вогко, мокро, туманно, температура повітря вдень +8....+10 градусів.

Надалі, як зазначила Діденко, по тижню поступово холоднішатиме.

Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути - зима, лютий.

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