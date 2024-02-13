Щоб дізнатися більше інформації про знахідку, науковці ретельно досліджують та реставрують кожен предмет.

Таємниці, що ховалися у глибинах Дніпра. У Запоріжжі представили другу серію експонатів, які виявили після знищення Каховського водосховища. Що саме знайшли археологи - розкаже Інна Гогой.

Таким способом у давнину робили борошно. А ще за допомогою розтиральників могли створювати мінеральні фарби для розпису кераміки чи оздоблення стін. Ці експонати доби бронзи археологи відшукали на узбережжі Дніпра. Артефакти, що ховалися на дні водойми, опинилися на суші після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Сергій Дударенко, завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця":

Внаслідок цієї трагедії оголилась величезна територія, територія, де знаходились унікальні непересічні історичні пам'ятки в тому числі і Запорозька Січ.

У цьому залі представлена лише невеличка частина знайдених артефактів. Фрагменти посуду та зброї, знаряддя праці та побутові речі розповідають про різні історичні періоди: від доби бронзи до часів античності та козацтва.

Сергій Дударенко, завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця":

Якраз оці от речі, предмети свідчать про те, що тут якраз велась, велись активні історичні події, активна торгівля і військові дії тут велися.

Фрагмент днища керамічного посуду, якому вже понад 4 тисячі років, археологи називають дуже рідкісним та цікавим експонатом. Кажуть, якщо придивитися, тут можна побачити відбитки тканини. А візерунок свідчить про технологію виготовлення посудини.

Поліна Петрашина, в.о. завідувача відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця":

Перед тим, як робити посудину, підстилали фрагмент тканини, а вже глину формували на ній. По-друге, ми передбачаємо, що в них був ткацький станок, виробництво тканини і саме з тканини такої фактури робили вони собі одяг.

Під цією скляною вітриною зібрані речі, що розповідають про добу козацтва. Тут є ковальський молот та теслярська сокира, фрагменти посуду та люстерка, кинджал та елемент старовинної гранати, що мала вигляд ядра.

Андрій Денисенко, реставратор відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця":

Виготовляли їх з чавуну як в даному випадку, іноді виготовляли з хрусталя або зі скла, тоді вражаюча дія була більш потужнішою.

Науковці кажуть, кожен з цих експонатів вкотре спростовує російський міф про так зване Дике поле.

Вячеслав Саричев, вчений секретар Національного заповідника "Хортиця":

Від Порогів до устя Дніпра - це територія, яка вона здавна була цікава для населення, для людей, які селилися тут і в кам'яному віці, і в добу бронзи, і пізніше, а приблизно з 4 століття до нової ери, вона перетворюється на таку транспортну артерію, яка зв'язувала різні світи.

Щоб дізнатися більше інформації про знахідку, науковці ретельно досліджують та реставрують кожен предмет. Їх чимало знайшли на Хортиці після підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак заповідник зазнав і колосальних втрат.

Світлана Охріменко, заступниця генерального директора з наукової роботи Національного заповідника "Хортиця":

Об'єкти, які були під шаром води і не руйнувалися, зараз оголилися і швидко руйнуються. Це можуть бути не тільки окремі матеріальні об'єкти, пам'ятки рухомої культурної спадщини, а також і цілі комплекси.

Значної шкоди завдано й природі заповідника. Через падіння рівня води втрачено цілі озерні комплекси, знищено ділянки, де були нерестовища та гніздилися птахи.