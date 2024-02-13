Нині тривають переговори щодо упорядкування укриттів як мінімум у двох школах.

10 відсотків навчальних закладів на Криворіжжі досі не мають укриття. Гроші на їхній ремонт шукають постійно, адже безпекова ситуація в регіоні напружена.

Сховища облаштовують і коштом міського бюджету, і за рахунок благодійників. Що про навчання офлайн кажуть ті, хто повернувся у рідні класи, і скільки треба грошей, щоби переобладнати підвал на укриття? Про це розкаже - Олена Мендалюк.

Щойно на Дніпропетровщині завила тривога - діти йдуть вчитися за інші парти - у більш безпечному місці.

Ми зупинилися на сторінці 163, всі відкрили. Кожен знає свою роль. Будь ласочка, продовжуємо, слухаю Вас.

Це учні однієї із криворізьких гімназій. Тут навчається трохи більше як пів тисячі школярів. А сховище розраховане на чотириста п'ятдесят. У закладі змішана форма викладання, тож під час тривог місця вистачає усім. Вже кожен клас знає, який куточок - для нього. Найдовше, розповідають вчителі, уроки "в підземеллі" тривали три з половиною години.

Олена Пашковська - вчителька початкових класів:

В нас тепло, діти роздягаються, але ми просимо, щоб були одягнені, бо це ж діти. Ми граємо в ігри, якщо закінчились уроки, або буває виконуємо завдання домашнє. Комфортно.

Іще влітку у цій гімназії був звичайний підвал. В якому стані - видно зі світлин. Щоб зробити капітальний ремонт, провести комунікації, тобто переоблаштувати підвал на укриття - витратили три мільйони гривень. Усі ці кошти - від благодійного фонду. Схожа ситуація - і в іншому навчальному закладі Кривого Рогу - у ліцеї.

Тут був звичайний підвал. Були бетоні перекриття і ось ці блоки і ґрунтова підлога була. Зроблена стяжка, штукатурка стін. Зроблене освітлення тут повністю. Заміненено все.

Єдине, що не змінили тут - висоту стелі - більше двох метрів. Приміщенню ліцею пів століття.

Нині переобладнаний під укриття підвал у криворізькому ліцеї має сучасний вигляд, і користуються ним досить часто.

Владислав - вчитель математики:

Найдовше, що було - це 4 уроки в укритті підряд. Це доволі довго.

Тут навчається понад 350 учнів - 6 десятих та 6 одинадцятих класів. І викладати старшокласникам точні науки дистанційно - вельми непросто.

Владислав - вчитель математики:

Коли працюємо онлайн, деякі діти можуть боятися відповідати, у них можуть бути проблеми з інтернетом, але коли ми працюємо безпосередньо в укритті, по-перше, видно по очам дітей вони розуміють, чи не розуміють. Потрібне додаткове пояснення не потрібне. Ну і соціалізація, вона також дуже важлива.

Укриття дає безпеку, однак в ньому вчителям усе ж бракує необхідної наочності.

Наталія Шевченко - вчителька біології:

Приміщення це є приміщення, а клас це є клас. Коли є ось така дошка і ти можеш насолодитися крейдою. А тут менші масштаби.

Облаштувати найпростіше сховище для офлайн-навчання ліцею допомогли благодійники та влада.

Іван Качалов - директор Покровського ліцею Кривого Рогу:

Було відремонтовано 95 відсотків за рахунок фонду, але заміну труб і вентиляцію робила міська влада. Тому це партнерство заради майбутнього наших учнів.

Загалом на Криворіжжі 450 навчальних закладів. Частина з них продовжує працювати дистанційно.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Бюджет з вимогами не завжди може покрити ці розходи, тому ми завжди раді усім благодійним організаціям, які долучаються до ось таких от заходів, як зараз ми маємо. Укриття в школах є, але вони не повністю ще облаштовані. Там ще проводяться ще ремонті роботи. Десь ще 10 відсотків потребують втручання і тих оперативних робіт, які зараз проводилось тут.

Нині тривають переговори щодо упорядкування укриттів як мінімум у двох школах.