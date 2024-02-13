В даний момент в застосунку "Дія" представлено 14 цифрових документів та понад 30 сервісів, в той час як на порталі надається доступ до понад 100 послуг. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також Міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров, поділився планами на найближчий час та очікуваними оновленнями в "Дії". Про це повідомляє Урядовий портал.

Дана платформа стала настільки популярною, що цифрова трансформація в Україні стала не просто ініціативою уряду, але й своєрідною поп-культурою. Змагаючись між собою, посадовці конкурують за можливість першими впровадити нові електронні сервіси. Українці вже звикли отримувати більшість необхідних послуг за кілька кліків на своїх смартфонах завдяки "Дії", яка вже надає доступ до понад 90% найбільш затребуваних сервісів.

Михайло Федоров анонсував, які послуги в застосунку з’являться найближчим часом.

Раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.