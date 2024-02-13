У "Дії" з'явиться 8 нових послуг: чого чекати [ Редагувати ]
В даний момент в застосунку "Дія" представлено 14 цифрових документів та понад 30 сервісів, в той час як на порталі надається доступ до понад 100 послуг. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також Міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров, поділився планами на найближчий час та очікуваними оновленнями в "Дії". Про це повідомляє Урядовий портал.
Дана платформа стала настільки популярною, що цифрова трансформація в Україні стала не просто ініціативою уряду, але й своєрідною поп-культурою. Змагаючись між собою, посадовці конкурують за можливість першими впровадити нові електронні сервіси. Українці вже звикли отримувати більшість необхідних послуг за кілька кліків на своїх смартфонах завдяки "Дії", яка вже надає доступ до понад 90% найбільш затребуваних сервісів.
Михайло Федоров анонсував, які послуги в застосунку з’являться найближчим часом.
Раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.
по темі
На порталі "Дія" наразі доступні чотири види соціальної допомоги для сімей з дітьми
Генерал-майор Ігор Плахута заявив про те, що він завжди був і залишається вірним українському народові
Попри війну в країні українці продовжують засновувати сім'ї
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели чергову успішну операцію. Атакували програму керування дронами, яку використовують російські загарбники
Ноутбук - необхідність, а окремі задачі користувачів здатні вирішувати далеко не всі пристрої