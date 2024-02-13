У вівторок, 13 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експертка в сфері ЖКГ Кристина Ненно розповіла про те, з якими проблемами найчастіше стикаються споживачі комунальних послуг.

Найбіліші проблеми, які існують на сьогоднішній день, - споживачі отримують неякісні послуги, за них відмовляються платити.

"Наприклад, водопостачання. Всі хочу мати в кранах питну воду. Утримання будинків і прибудинкових територій. Коли ви хочете зайти в під'їзд та побачити там чисту підлогу, вимиті стіни, без пилюки та інше", - додала вона.