Атака на Дніпро: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 13 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про наслідки нічного удару по Дніпру та області.
Дійсно, маємо потужний удар безпілотними літальними апаратами по Дніпру, по Дніпровському району. Десять безпілотників збили наші Сили протиповітряної оборони.
"Але маємо влучання. Це один енергетичний об'єкт, один об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, немає жертв, але є перебою з водою, перебої зі світлом, перебої з теплом. Все це було", - сказав він.
Наразі можемо констатувати, що 2000 мешканців Дніпра перебувають без світла. До 12 години ми всіх підживемо, буде світло. Понад 50 тисяч, це десь 160 багатоповерхових будинків без тепла. Наразі працюють наші комунальники над цим питанням і на ранок готові всі районі міста забезпечити теплом.
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