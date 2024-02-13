А от як покращують свою ефективність мобільно-вогневі групи, які постійно на варті українського неба - бачили наші журналісти. Вони побували на вишколі бійців зенітно-кулеметного батальйону на Черкащині. Пропонуємо подивитися і вам.

Юрій спрощено пояснює нам своє завдання.

Треба практика, шоб на цьому всьому стріляти, не один раз, хлопці багато стріляють. Є шо не попадають, а є шо попадають і збивають в нас.

Чоловік став добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення. Родом він з Волині, воював на Донеччині, а тепер боронить небо над Черкащиною.

Юрій, військовослужбовець:

Мене поранено було, я був обмежено придатний і мене перевели на збивання повітряних цілей і от зараз тут навчаю хлопців і сам трєніруюсь стріляти.

Вистеження ворожих шахедів бійці зенітно-кулементного батальйону Черкащини відточують безупину.

Щойно зʼявляється повідомлення про наближення безпілотників по області - мобільні групи за лічені хвилини виїздять на позиції для збиття повітряних цілей.

Ловити небезпеку "на підльоті" щоразу доводиться в іншому місці, кажуть військові.

Позивний "Сьомий", навідник:

Бачить, де стоїм ми і вже на другий раз летить по другій траєкторії і ми можемо його ловить, цим особливість, шо ми не стаціонарні. Розгортання - лічені хвилини, кулемет це хвилин 10 і він стоїть на пікапі і тіки тривога - ми моментально виїздимо на свої позиції.

Щоб захисники могли ефективно тримати Черкаське небо, область забезпечила свій підрозділ усім необхідним.

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА:

Лише з облбюджету витратили 11 млн на забезпечення цього батальйону, от прожекторів до лазерних указок ми практично все укомплектували.

Ірина Васюра, кореспондентка:

Другий етап тренувань - обовʼязково проходить у темний час доби, адже саме вночі атак шахедів найбільше.

Вночі перші помічники оборонців неба - це потужні прожектори та трасувальні снаряди.

Позивний "Беркут", військовослужбовець:

Після того як ми зловили ціль, командир надає наказ, щоб її вразити і працюємо так само по випередженню і тому самому шо дньом робимо.

Майстерність військових вражає - імітатор шахеда вони вмить підбивають у небі, хоч планували лише супроводжувати ціль, без збиття.

Регулярні тренування допомагають не схибити під час чергової атаки рашистів.