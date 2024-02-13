Постійно на варті українського неба: як покращують свою ефективність мобільно-вогневі групи [ Редагувати ]
А от як покращують свою ефективність мобільно-вогневі групи, які постійно на варті українського неба - бачили наші журналісти. Вони побували на вишколі бійців зенітно-кулеметного батальйону на Черкащині. Пропонуємо подивитися і вам.
Юрій спрощено пояснює нам своє завдання.
Треба практика, шоб на цьому всьому стріляти, не один раз, хлопці багато стріляють. Є шо не попадають, а є шо попадають і збивають в нас.
Чоловік став добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення. Родом він з Волині, воював на Донеччині, а тепер боронить небо над Черкащиною.
Юрій, військовослужбовець:
Мене поранено було, я був обмежено придатний і мене перевели на збивання повітряних цілей і от зараз тут навчаю хлопців і сам трєніруюсь стріляти.
Вистеження ворожих шахедів бійці зенітно-кулементного батальйону Черкащини відточують безупину.
Щойно зʼявляється повідомлення про наближення безпілотників по області - мобільні групи за лічені хвилини виїздять на позиції для збиття повітряних цілей.
Ловити небезпеку "на підльоті" щоразу доводиться в іншому місці, кажуть військові.
Позивний "Сьомий", навідник:
Бачить, де стоїм ми і вже на другий раз летить по другій траєкторії і ми можемо його ловить, цим особливість, шо ми не стаціонарні. Розгортання - лічені хвилини, кулемет це хвилин 10 і він стоїть на пікапі і тіки тривога - ми моментально виїздимо на свої позиції.
Щоб захисники могли ефективно тримати Черкаське небо, область забезпечила свій підрозділ усім необхідним.
Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА:
Лише з облбюджету витратили 11 млн на забезпечення цього батальйону, от прожекторів до лазерних указок ми практично все укомплектували.
Ірина Васюра, кореспондентка:
Другий етап тренувань - обовʼязково проходить у темний час доби, адже саме вночі атак шахедів найбільше.
Вночі перші помічники оборонців неба - це потужні прожектори та трасувальні снаряди.
Позивний "Беркут", військовослужбовець:
Після того як ми зловили ціль, командир надає наказ, щоб її вразити і працюємо так само по випередженню і тому самому шо дньом робимо.
Майстерність військових вражає - імітатор шахеда вони вмить підбивають у небі, хоч планували лише супроводжувати ціль, без збиття.
Регулярні тренування допомагають не схибити під час чергової атаки рашистів.
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