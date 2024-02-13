З 15 лютого в Україні очікується похолодання через арктичне повітря з півночі та північного сходу. На певних територіях передбачаються нічні морози від 10 до 15 градусів. Начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, чого чекати українцям.

Як зазначила синоптик, з 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску, оскільки по висоті заходитиме холодне арктичне повітря.

Морози повернуться, і на більшій частині України вночі очікується від 1 до 7 градусів морозу, а на північному сході і сході може бути до 10-15 градусів морозу.

За її словами, вдень очікуються морози на північному сході та сході (1-6 градусів), на решті території України - близько нуля. У Києві будуть невеликі морози вночі та близько нуля вдень.

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