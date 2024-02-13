Окупанти закуповують Starlink в арабських країнах: в ГУР дізнались вартість [ Редагувати ]
За інформацією Головного управління розвідки, російські окупанти вирішили закуповувати систему Starlink у країнах Арабського світу. Вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.
Як зазначили у розвідці, у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.
За словами одного із загарбників, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (близько 60 тисяч гривень чи 2 тисячі доларів, - ред.).
Як зазначалося раніше, українські військовослужбовці заявили, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими акаунтами.
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