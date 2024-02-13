У вівторок, 13 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, наскільки великий прогрес у кількості озброєння відбувся за час війни.

Почнемо з досвіду. Ми прийшли до великої війни, маючи досвід лише збиття повітряних цілей на тренуваннях, полігонах, які, до речі, зараз окуповані (це в Чауда Криму та полігон на Херсонщині). Саме цей досвід був в наших захисників.

"Таким чином, досвід, який здобутий там, помножений на досвід у вже реальних умовах бойових дій, - це найцінніше, що мають наші захисники. Плюс техніка, яка надійшла на озброєння, це і системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. Це те, що стане основою оборони повітряного простору. Чекаємо ще F-16, щоб здійснювати винищувальне прикриття не менш ефективно, чим це роблять системи, що працюють сьогодні на землі", - додав він.

Також він зазначив, що в нас найбільш різноманітна система ППО. Сьогодні вона працює ефективно, повітряний простір захищений на підконтрольній території України.