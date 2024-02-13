Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново госпіталізований. Про це повідомляє ANSA.

За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.

Його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.

Про причину не повідомляють, але джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.

Раніше ми писали про те, що міністр оборони США Ллойд Остін не зможе відвідати Брюссель через госпіталізацію. Запланована зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 14 лютого, разом з засіданням міністрів оборони країн НАТО, буде проведена в онлайн-режимі.