Міністра оборони Італії госпіталізували [ Редагувати ]
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново госпіталізований. Про це повідомляє ANSA.
За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.
Його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.
Про причину не повідомляють, але джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.
Раніше ми писали про те, що міністр оборони США Ллойд Остін не зможе відвідати Брюссель через госпіталізацію. Запланована зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 14 лютого, разом з засіданням міністрів оборони країн НАТО, буде проведена в онлайн-режимі.
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