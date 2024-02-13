Умовний строк не рятує ухилянта від мобілізації - замголови Нацполіції [ Редагувати ]
Чоловіки, які отримали умовні терміни покарання надалі підлягають мобілізації в Україні.
Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.
"Вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", - заявив він.
На його думку, обираючи умови відбування такого покарання, суд керується тим, що ухилянт - це потенційний військовий ЗСУ.
"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", - додав Цуцкірідзе.
За його словами, наявність досудового розслідування, навіть підозри - це не привід не служити.
"Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну.Коли він нам відверто підтвердив наші напрацювання, ми йому вручили підозру, а запобіжний захід не обирали", - заявив він.
"Тут треба дивитись на те, який запобіжний захід обраний під час розслідування, чи не буде він обмежувати людину в пересуванні. У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії", - розповів він.
Цуцкірідзе зазначив, що декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством, фігуранти цієї справи є українці.
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