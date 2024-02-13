У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України на початку 2024 року

На початку 2024 року в Україні продовжується тенденція відновлювального зростання. Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.

"Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку війни. В першу чергу це стосується виробників аграрної і металургійної продукції, підприємств з добування металевих руд.

"Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини", - сказала вона.

Через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі, повідомили в Мінекономіки.