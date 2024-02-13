Через війну навчальний рік в Україні триватиме довше, втім весняні канікули 2024 почнуться за планом. "Подробиці" дізнались, що на школярів чекає тиждень відпочинку вже наступного місяця.

Зазвичай школярі в Україні йдуть на канікули наприкінці березня. Вони тривають 7 днів. Перед початком навчального року 2023-2024 Міністерство освіти і науки затвердило орієнтовні дати початку та завершення канікул:

з 25 березня по 31 березня включно.

Чому графік канікул може бути різним

Графік весняних канікул від МОН є рекомендованим. Адже структуру освітнього процесу заклади середньої освіти України визначають самостійно. При цьому враховується час, передбачений освітньою програмою, а також особливості регіону.

Законом "Про повну загальну середню освіту" встановлено, що протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку. Проте в кожному окремому навчальному закладі дати всіх канікул встановлює педагогічна рада здебільшого відповідно до рекомендацій Міносвіти.

До того ж в умовах війни організація навчального процесу залежить від безпекової ситуації у регіонах. Рішення ухвалюють місцеві державні/військові адміністрації.

У МОН окремо наголошували, що в разі потреби у школах можуть запровадити довготривалі канікули, до прикладу, якщо будуть перебої з електроенергією. Втім поки такого сценарію вдається уникнути.

Весняні канікули в школах України

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в навчальних закладах Києва весняні канікули триватимуть з 25-го по 31 березня 2024.

У Департаменті освіти Житомираозвучували орієнтовні терміни канікул 23-31 березня.

У Дніпрі визначили дати відпочинку школярів навесні: 25-31 березня 2024.

Рекомендованого Міносвіти графіку також планують дотримуватися в школах Харкова, Черкас, Полтавщини.

Варто зазначити, що у приватних школах дати канікул можуть відрізнятися.

Додаткові канікули

У школярів Києва перед весняними канікулами буде ще один тиждень відпочинку. Так, з 19 по 25 лютого учні перших класів не навчатимуться. Відповідне рішення затвердила міськрада столиці.

Крім того, тиждень канікул у лютому можуть мати школярі з трисеместровою системою навчання. Ці додаткові канікули взимку встановлює адміністрація школи.