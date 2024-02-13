Весняні канікули 2024: коли та скільки відпочиватимуть школярі в Україні [ Редагувати ]
Через війну навчальний рік в Україні триватиме довше, втім весняні канікули 2024 почнуться за планом. "Подробиці" дізнались, що на школярів чекає тиждень відпочинку вже наступного місяця.
Зазвичай школярі в Україні йдуть на канікули наприкінці березня. Вони тривають 7 днів. Перед початком навчального року 2023-2024 Міністерство освіти і науки затвердило орієнтовні дати початку та завершення канікул:
- з 25 березня по 31 березня включно.
Чому графік канікул може бути різним
Графік весняних канікул від МОН є рекомендованим. Адже структуру освітнього процесу заклади середньої освіти України визначають самостійно. При цьому враховується час, передбачений освітньою програмою, а також особливості регіону.
Законом "Про повну загальну середню освіту" встановлено, що протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку. Проте в кожному окремому навчальному закладі дати всіх канікул встановлює педагогічна рада здебільшого відповідно до рекомендацій Міносвіти.
До того ж в умовах війни організація навчального процесу залежить від безпекової ситуації у регіонах. Рішення ухвалюють місцеві державні/військові адміністрації.
У МОН окремо наголошували, що в разі потреби у школах можуть запровадити довготривалі канікули, до прикладу, якщо будуть перебої з електроенергією. Втім поки такого сценарію вдається уникнути.
Весняні канікули в школах України
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в навчальних закладах Києва весняні канікули триватимуть з 25-го по 31 березня 2024.
У Департаменті освіти Житомираозвучували орієнтовні терміни канікул 23-31 березня.
У Дніпрі визначили дати відпочинку школярів навесні: 25-31 березня 2024.
Рекомендованого Міносвіти графіку також планують дотримуватися в школах Харкова, Черкас, Полтавщини.
Варто зазначити, що у приватних школах дати канікул можуть відрізнятися.
Додаткові канікули
У школярів Києва перед весняними канікулами буде ще один тиждень відпочинку. Так, з 19 по 25 лютого учні перших класів не навчатимуться. Відповідне рішення затвердила міськрада столиці.
Крім того, тиждень канікул у лютому можуть мати школярі з трисеместровою системою навчання. Ці додаткові канікули взимку встановлює адміністрація школи.
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