В американському Сенаті триває розгляд Пакету допомоги партнерам, в якому гроші і для України. Обговорення - максимально емоційне. І триває вже більше 10 годин. Близькі до Трампа республіканці уперше відверто виступили проти допомоги Києву - уже не ховаючись за аргументами, що їх стримує "прикордонне питання". Утім, технічні голосування дають надію, що голоси "за" таки наберуться.

Детальніше про це розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Дивно незвична, втім показова ситуація в американському сенаті, де до пізньої ночі затягнулося засідання, на якому обговорювали пакет допомоги партнерам на 95 мільярдів. Ну і затягнулося це через українське питання, через виділення грошей Києву. Що очікувалося: що о 8 вечора понеділка за місцевим часом Сенат мав завершити дебати.

Потім технічне голосування, від нього за регламентом відраховують 30 годин і потім вже можна виходити на фінішну пряму - організовувати ще одне засідання, коли весь документ, весь пакет винесли би в зал. І якщо подивитися на технічні голосування, то на табло увесь цей час було 66/33. Це означає, що 17-18 республіканців постійно голосують з демократами - разом із ними підтримують Україну. Ну а ще ми разом з вами пам'ятаємо, що для фінального затвердження законопроекту знадобляться 60 голосів. І це показує, що є запас. Не хочу забігати наперед, але це показує, що є хороші шанси, що законопроект щодо допомоги партнерам, який зокрема передбачає і українські гроші, може бути проголосований.

Що відбулося: республіканці організували те, що тут в Штатах називається філ бастер. Вони намагаються штучно затягнути засідання. Коли виступають і годину, і дві, і три, вже закінчуються аргументи, по колу повторюються меседжі - це робиться для того, щоб показати своїм виборцям, що вони боролися проти цього законопроекту, ну і максимально відтермінувати фінальне засідання,

Яке ще раз нагадаю, зможе відбутися лише за 30 годин, коли закінчиться понеділкове, яке відбудеться в ніч. Що цікаво: було багато аргументів на підтримку України, давайте їх послухаємо.

Ми маємо зрозуміти - не можна кинути нашу роботу тут незавершеною! Часу практично немає і ставки такі великі! У нас є потужний двопартійний пакет, щоб допомогти нашим союзникам - зокрема, Україні та Ізраїлю. Голосуючи за ми покажемо нашим партнерам - Америка дотримується слова.

Зараз найбільш небезпечна ситуація за останні 50 років. І загрози - від агресивного Ірану, Імперіалістичної росії, від Китаю… Все це повʼязано! І це вимагає нашої термінової уваги і дуже потужної відповіді.

Але так само і протрампівські республіканці вже перестали ховатися за аргументами, що начебто вони голосують проти пакету, бо не вирішене прикордонне питання. Вони почали відверто говорити, відверто заявляти з трибуни, що вони не хочуть, не готові давати гроші Україні. Сенатор Ренд Пол - один з тих, хто організував цей філіп бастер.

Він виступав сумарно, мені здається, більше трьох годин. В якийсь момент проговорився, це цікаві слова і ви зараз їх почуєте, що за його розрахунками, навіть не зважаючи на те, що вони затягують засідання, дуже мало шансів, що вони зможуть його зірвати, що вони зможуть не дати проголосувати. Ось послухайте, це важливо.

Ренд Пол, сенатор-респуліканець:

Що відбувається навколо цього законопроекту: частина республіканців вирішила ухвалити це рішення спільно з усіма демократами. Попри той факт, що більшість представників нашої партії - проти цього рішення. І я пророкую: ці проблем нікуди не дінуться! Я передбачаю, що Палата представників цей закон не затвердить. Бо більшість республіканців в нижній палаті є куди більш консервативними, ніж тут, в сенаті. І мій прогноз - цей бій ще не закінчено.

Якщо вже консервативні республіканці з трибуни в прямому ефірі це кажуть, то навіть і їм, скоріш за все, зрозуміло, що не зважаючи на це затягування, фактично - доля законопроекту вже вирішена. Один з консервативних республіканців, сенатор Лі, виходив в кулуарах до преси і сказав, процитую: за моїм прогнозом 18 сенаторів-республіканців приєднаються до демократів і дадуть свої голоси.....Він сказав, тільки палата представників зможе це зупинити.

Звісно, останні цифри, які показуються на табло, вони набираються із надлишком. Вже є заява спікера Джонсона, який каже, що навіть якщо за цей документ проголосують в Сенаті, то у такому вигляді Палата представників не хоче, не готова, не може. І втім і представники республіканців і демократи кажуть, що давайте вирішувати проблему поступово. Давайте вже не забігати настільки наперед. Давайте розберемося з Сенатом, зробимо пів справи. І судячи з тих слів, які лунають з засідання яке затягнулося глибоко вночі, судячи із цифр на табло, величезна вірогідність, що цей закон буде прийнятий, коли б це не сталося. Може бути і буде затверджений у сенаті.