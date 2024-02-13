"До миру - через діалог": такий лозунг цьогорічної безпекової конференції, яка відбудеться у Мюнхені [ Редагувати ]
"До миру - через діалог".Такий лозунг цьогорічної безпекової конференції, яка відбудеться у Мюнхені цього тижня. Головні теми - війна в Україні та на Близькому сході. Обговорювати проблеми оборони та безпеки до столиці Баварії приїдуть близько сотні міністрів та очільників держав з різних країн. Подробиці - у нашої кореспондентки Ірини Іванової.
Такої великої кількості конфліктів та при як такій інтенсивності, як зараз, - не було останніх 60 років. Так висловився Крістоф Гойсґен, голова Мюнхенської безпекової конференції, презентуючи доповідь про ситуацію в світі. Її щороку представляють напередодні самої зустрічі. Документ має назву "Програють усі?". Це не твердження, а запитання, на яке намагаються знайти відповідь автори. Вони пишуть, що міжнародна співпраця стала малоефективна, політична невизначеність зростає, а імперські амбіції росії підірвали будь-яке бачення кооперації у сфері безпеки в осяжному майбутньому.
Ірина Іванова, кореспондентка:
Автори закликають країни Євросоюзу та НАТО подвоїти фінансову та військову підтримку України. За оцінками експертів, у разі перемоги росія не зупиниться, а переозброїться і шукатиме наступну жертву. Тому всі, хто ухвалюють рішення в Європі та США, повинні боротися з втомою від війни в Україні, щоб допомогти Києву перемогти та скоротити цю сіру зону.
Сама конференція почнеться у пʼятницю 16 лютого. Це буде ювілейна, 60-та зустріч світових лідерів на тему глобальної безпеки. Участь у ній візьмуть генсек НАТО та керівники головних інституцій ЄС. З американського боку - очільник Держдепартаменту, від Китаю - голова МЗС. Натомість урядовців з росії чи Ірану не буде, їх не запросили. За словами Крістофа Гойсґена, зацікавленості з їхнього боку не було, та і все одно президента країни-агресорки путіна заарештували б у Німеччині. Хоча тема російської агресії та її наслідків буде провідною на конференції. На думку Гойсґена, для початку переговорів про мир Україні потрібні серйозні гарантії безпеки.
Крістоф Гойсґен, голова Мюнхенської конференції з безпеки:
По-перше, путін мусить визнати Володимира Зеленського легітимним представником України. По-друге, потрібна якась угода на зразок Мінська, я маю на увазі - про припинення вогню. Дуже важливо винести урок з Мінських домовленостей та з Будапештського меморандуму. Повинні бути безпекові гарантії, щоб путін знову, коли заманеться, не викинув їх на смітник. На мою думку, найкраща безпекова гарантія для України - це членство в НАТО.
Обговорювати першочергові кроки для допомоги Україні будуть також учасники "Українського ланчу", який пройде в суботу. Участь у цій дискусійній панелі візьмуть, зокрема, президент Чехії, премʼєр-міністри Бельгії, Естонії та Данії. Це буде сьома зустріч такого формату на полях Мюнхенської конференції, присвячена ситуації в Україні та її впливу на глобальну безпеку.
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