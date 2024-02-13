На Харківщині один із підрозділів 67 бригади Добровольчого українського корпусу боронить від ворога місто Куп'янськ. Ідеться про перший окремий штурмовий батальйон, який після початку повномасштабного вторгнення створив Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі". Як воюють і відстоюють українську землю його побратими - дивіться далі.

Куп'янськ. Росіяни будь-що намагаються знову захопити місто. По тилах наших військ сюди летить усе - від керованих авіабомб до ракет. Вже понад два місяці ворог тисне поблизу села Синьківки. А нещодавно досяг певних успіхів біля Табаївки. Після чого на мапі Діп-Стейту почали вимальовуватись кліщі, в які росіяни прагнуть взяти українське місто.

У швидкому темпі бійці першого штурмового батальйону 67 бригади ДУК, та підрозділу ТРО завантажують у британський Спартан боєкоплект для піхоти, яка тримає оборону під Табаївкою. Дорога туди вкрай небезпечна, але на вулиці мряка і туман - тож є шанс дістатись позицій непоміченими.

До противника звідси зовсім не далеко, і гул техніки чути добре, тому вивантаження з броні займає секунди.

Знову беруть ящики і кидають на купу…швидко, швидко - броньована техніка не має зупинятись на одному місці довше однієї хвилини, тому вона, щоб не почали її обстрілювати, зараз має від'їжджати перекид на Спартан. Їде на швидкості.

Боєць на псевдо "Скіф" супроводжує нас. Хлопець добровольцем пішов у військо три місяці тому. Це його перша ротація на нулі, і її він запам'ятає на все життя.

Позивний Скіф - військовослужбовець Першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла 67 бригади ДУК:

И прилеты рядом видел, и своих выводил, когда нужно было на точку эвакуации - ну все уже фактически. Изначальный этап я прошел, а дальше посмотрим, что будет - никто ж не знает, что на судьбе написано.

Заледве обстріл стихає, Скіф веде нас посадкою до своїх позицій - так надійніше. Вже в окопах його командир пояснює, розлютила росіян зовсім не техніка.

Позивний Пророк - військовослужбовець Першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла 67 бригади ДУК:

Та ви трошки запізнились…тільки що був невеличкий рух, чоловік 10 - то їх всіх перемололи. Кричали там поранені походу …оце тільки шо.

Усіх росіян, яким вдалось відійти після невдалого штурму, - добивають пілоти Першого окремого штурмового батальйону. Нещодавно окупантам вдалось прорвати оборону в Табаївці і зайняти наші позиції. А ця місцевість штурмовикам добре відома…

Навіть попри близькі прильоти Віталій не припиняє поглиблювати свій окоп. Це чи не єдиний надійний захист від осколків та куль. Боєць зупиняється, аби лише прийняти привітання з Днем Народження … побратими випадково дізнались про особисте свято хлопця.

Та привітання закінчуються, щойно звучить команда до бою.

Позивний Француз - військовослужбовець Першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла 67 бригади ДУК:

Піхота передала, що по орієнтирах просувається ворожа піхота. Ворог відкочується, ждем нової атаки і так кожну годину практично.

Задача у Першого штурмового батальйону непроста - хлопцям треба не тільки тримати оборону, а й відбити втрачені під Табаївкою позиції. Натепер підрозділ з цим справляється, каже командир. Напередодні штурмовикам вдалось очистити від окупантів кілометрову ділянку поблизу села… а це немало. Адже ворог відчайдушно чинить опір.

Позивний Перун - офіцер військовослужбовець Першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла 67 бригади ДУК:

Резерв наш постійно перебуває в боях. Тобто, ми купуємо тут, купіровали, перемістились на іншу ділянку - трошки відновились, знову купіровали …тобто, на мою думку саме завдяки цьому противнику не вдається просунутись на велику глибину. Але сто вдсотків, що у нас немає сил, щоб ми атакували і здійснили зараз прорив - це очевидно для всіх.

Зараз головна задача підрозділу - не дати росіянам прорвати фланги й оточити Куп'янськ. До цього докладають неймовірних зусиль усі - і штурмовики, і звичайна піхота.