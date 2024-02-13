Йому 55 років і більшу частину свого життя він провів у великій політиці.

Іще один друг України з'явився серед європейських президентів. Вибори у Фінляндії виграв екс-прем'єр Александер Стубб. Як він збирається будувати відносини з росією та чи примушуватиме Україну до перемов з агресором? Досьє на новообраного президента зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Йому 55 років і більшу частину свого життя він провів у великій політиці. Александер Стубб - новий президент Фінляндії. Його прізвище добре відоме на міжнародній арені. Бо за свою кар'єру - очолював міністерства закордонних справ, європейських справ та зовнішньої торгівлі, а також фінансів. А ще був прем'єр-міністром Фінляндії. До президентського палацу Стубб заїде у наступні кілька тижнів. Офіційно його робота розпочнеться 1-го березня.

Александер Стубб, новообраний президент Фінляндії:

У мене залишається три-два з половиною тижні, щоби підготуватися. Отже, матиму багато брифінгів, також повинен вирішити чимало технічних питань. Але я доволі комфортно почуваюся, бо ж працював дуже близько з двома президентами, коли був міністром. Доволі чітко уявляю, що передбачає ця робота і буду намагатися виконувати її якнайкраще.

Попри таку успішну кар'єру, останні сім років Стубб залишався осторонь політики. Працював у європейських інституціях - фінансовій та науковій. Паралельно очолював фінську неурядову організацію з кризового менеджменту, яка надає рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфліктів. Каже, навіть і не думав, що повернеться до великої політики. Підштовхнула дружина. Сама вона британка, але 15 років прожила у Фінляндії.

Александер Стубб новообраний президент Фінляндії:

Вона - дуже патріотична. І саме вона спочатку запропонувала. Мовляв, Александре, тепер, коли путін і росія поводяться настільки агресивно, можливо, настав час знову повернутися на арену.

Про російську агресію новообраний президент знає не лише з новин. У 2014-му, після початку війни на Донбасі та анексії Криму - він став прем'єр-міністром Фінляндії. І хоча до цих подій вважав санкції недієвим інструментом, у випадку з Москвою - підтримав їх стовідсотково.

Александер Стубб, новообраний президент Фінляндії:

Політика Фінляндії щодо росії, кажучи просто, така: ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо Європейський Союз і, звичайно, НАТО. Ми засуджуємо агресію та порушення російською федерацією міжнародного права.

У Фінляндії із росією не лише давня історія, а й спільний кордон, протяжністю 1300 км. Та попри сусідство, Стубб обіцяє не будувати із москвою двосторонніх відносин. І навіть пообіцяв не брати слухавку, якщо би раптом путін хотів його привітати з перемогою на виборах. Щоби не підігравати ворожій пропаганді. Відповідно, і зустрічатися з очільником кремля він не збирається, доки той не припинить війну в Україні. Шлях до миру він бачить не завдяки перемовинам, а на полі бою. І наполягає - жодні територіальні поступки неприпустимі.

Александер Стубб, новообраний президент Фінляндії:

Я вважаю, що підтримка України - життєво важлива, це екзистенційне питання для України. І вже раніше я висловлював гасло, якого ми маємо дотримуватися. Це слова колишнього італійського прем'єра Маріо Драгі: "Залишатися з Україною - чого це нам не вартуватиме".

Стубб очолить країну на наступні 6 років.

Президент Фінляндії має менше повноважень, аніж прем'єр-міністр країни. Але саме він разом з урядом визначає зовнішню політику та виступає верховним головнокомандувачем Збройними силами. А отже, виборці, насамперед, дивилися - як кандидати ставляться до НАТО. До військового альянсу країна долучилася лише торік.

Стубб виступав за приєднання Фінляндії до НАТО ще задовго до повномасштабного вторгнення рф - з 90-х років. Він підтримує розміщення військових сил Альянсу на території країни. Також виступає за розширення ролі Євросоюзу на міжнародній арені та тісну дружбу зі Сполученими Штатами. Тобто все те, проти чого виступає москва.

Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії:

Це дуже гарний результат для Фінляндії, бо це сильна підтримка тієї лінії, яку ми прийняли. Сильна підтримка членства в НАТО, сильна підтримка проєвропейської політики у Фінляндії, сильна підтримка України, а також сильна підтримка ліберальної західної демократії.

Фінляндія - ще на початку великої війни потрапила до російського списку недружніх держав. За підтримку європейських санкцій та засудження агресії. Ще до вступу в НАТО і до закриття кордону з росією. Ще восени 2022-го Гельсінкі заборонили транзит російським туристам із шенгенськими візами. Потім доступ закрили легковим автівкам з російською реєстрацією і врешті навіть велосипедам. А з листопада минулого року не працює взагалі жоден пункт пропуску.