У Києві патрульні оперативно розшукали осіб, ймовірно, причетних до вбивства.

Сьогодні, 13 лютого, близько 7-ї години патрульні отримали повідомлення про вбивство в Дарницькому районі. Заявник розповів, що біля сміттєвих баків виявив скривавленого чоловіка без ознак життя.

Інспектори Андрій Григоренко та Євгеній Кулєшов оперативно прибули на місце та розпочали пошуки вбивці. Неподалік місця події поліцейські виявили сліди крові, які вели до під'їзду багатоповерхівки, а далі — сходами до однієї з квартир. Двері до помешкання були відчинені, тож не гаючи ні хвилини, патрульні зайшли всередину. У квартирі перебували двоє чоловіків, які намагалися відмити сліди крові з одягу.