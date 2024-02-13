Його зброя - молитва. Священник і військовий капелан із Чернівців Іоан Чокалюк переконаний, що перемога над ворогом можлива лише разом і в єдності. Тому він не тільки морально підтримує бійців, а й виготовляє окопні свічки, плете сітки, закуповує озброєння та техніку. Ольга Лучек розкаже про особливості капеланства на фронті.

Вони хоробрі, незламні воїни, але й до них підкрадається страх, сум, розчарування. Вони першими відчувають втому й самотність. У такі моменти військові, як ніколи, потребують особливої підтримки. І саме у ці тривожні хвилини з'являється він.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Моє найголовніше завдання - це допомогти забезпечити виконання оперативних завдань. А чисто по-людськи, по священичому, - це просто бути поруч і привити військовим любов до батьківщини, дати військовим розуміння, що Господь поруч з нами, бо Господь завжди з тими, хто захищає своє рідне.

Роль капелана у війську - завжди бути поруч, розповідає отець Іоан.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Знаю випадки, коли військові самі залишаються в окопі. І один у полі воїн, він веде бій один, тримає великий проміжок позиції, але коли він помолився, він відчуває, що він не один, тому що він же до когось молився. Правда, він відчуває, що той, до кого він молився, є тут з ним в окопі і він його береже і допомагає.

Бувають моменти, коли слова зовсім не потрібні, переконує капелан. Іноді, каже, саме вміння вислухати повертає воїнів до життя.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Військовий, який спілкується, розповідаючи, сам знаходить відповіді на свої питання і сам знаходить вихід з тієї ситуації, в якій опинився.

До цієї каплиці часто приходять помолитися воїни, котрі тільки-но повернулися з фронту, а також рідні та побратими тих, хто нині у самому пеклі. На столі - записки за здоров'я українських військових.

Дорога на фронт - часто непроста і небезпечна, але зустріч з Героями того варта, каже капелан. Розповідає, сам з дитинства мріяв стати військовим, але народився у сім'ї священика - і це стало визначальним. З початком російського вторгнення духовний настоятель активно допомагав українським захисникам і так сталося, що й сам за крутим поворотом долі здійснив мрію життя.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Коли ти щиро несеш своє служіння, щиро працюєш, воно не складно, тому що люди також бачать твою щирість, вони так само щиро тобі допомагають і розуміють. Тому що капелан він також не всесильний і в нього немає безмежного резерву внутрішнього, капелану також потрібна допомога, і це не є служіння капеланське в одну сторону, ми всі разом. Ти допомагаєш військовим десь зібратися до купи, а інколи військові тобі допомагають. Це взаємне служіння.

Близькість смерті змінює сприйняття реальності, розповідає отець Іоан. Навіть затятий атеїст на війні увірує в Бога. Постійна небезпека смерті, відповідальність за побратима - сприяють переосмисленню життєвих цінностей.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Коли вони повертаються із зони бойових дій, то вони мені кажуть, були такі ситуації, що ми дійсно відчували, що нас лишень сила Божа врятувала і відчували, що дійсно хтось там в тилу, хтось дуже сильно за нас молився, бо по всіх правилах війни і по тій ситуації, що ми бачили, ми живими вийти не могли.

Іоан не лише священник, він ще й волонтер. І в парафії служить, і гуманітарну допомогу збирає та відправляє бійцям на фронт. От саме вирушає за черговою партією необхідних засобів захисту та тепла для наших воїнів. У Мамаївській школі - робота кипить. Вісімсот окопних свічок вже готові зігрівати наших захисників. За першою партою трудяться і ці хлопці.

Сергій, учень Мамаївського навчально-виховного комплексу:

Спочатку ми нарізаємо картон, потім його закручуємо і ставимо в банку, потім робимо фітілки, вона горить і вона допомагає нашим воїнам, щоб вони грілися, могли зігріти воду, їжу і так далі.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Ручки у них вправні, бачите, як вправно працюють, швидкі, але їм не вистачає матеріалу, щоб робити. Якщо баночки, картон можна зібрати з підручних матеріалів, то парафін потрібно закупити. А щоб парафін горів, не коптив, та свічка була якісна потрібно десь добавити і воску. Ми тоді з церкви всі свічечки, які у нас є, віддаємо сюди до школи, допомагаємо закупити парафін. Батьки дітей також свої кошти залучають, але ми залучаємо і церковні кошти, щоби трішки було легше.

А ось тут, поверхом вище, виготовляють воїнам маскувальні сітки. Серед тих, хто плете засоби захисту, - і матері воїнів. У кожну стрічку вплітають свої молитви і мрії.

Ольга, жителька села Мамаївці:

Щоб всі повернулися, бо їх чекають і мами, і діти, і жіночки, щоб повернулися.

Софія, жителька села Мамаївці:

Щоб ми всі раділи, тішилися, слава Богу за всьо, Слава Україні, Слава Героям, і ми хочемо щоб ці сітки були на кордонах, а не щоб вони захищали наших солдатів, тяжко і прикро дуже.

І на цьому допомога воїнам не закінчується, каже військовий капелан. Загалом з початку повномасштабного вторгнення від цієї релігійної громади на потреби воїнам зібрали понад 2 мільйони гривень.

Іоан Чокалюк, начальник служби військового капеланства Чернівецького прикордонного загону:

Ну на все є потреби, я не знаю, що ще є таке, що ми не робили, починаючи від носків, нижньої білизни, стельок для взуття, які самогріючі, і до автомобілів, до фпв-дронів, до мавіків. Ну за цей час з 2014 року все робили, все що потрібно, за все беремося, тому що хто інакше допоможе, як не ми.

Воїни ж у відповідь...

Дякуємо релігійній громаді Свято-Покровської парафії Чернівецької Кіцманської єпархії Православної церкви України, село Мамаївці, за надані дрони, маленькі пташки, які будуть здобувати нам таку бажану велику Перемогу. Слава Україні! Героям Слава!

А вже незабаром військовий капелан Іоан Чокалюк вирушить знову в дорогу з черговою допомогою для наших захисників.