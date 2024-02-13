Польські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску "Корчова - Краківець".
Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова2, що навпроти українського "Краківець".
За інформацією польських колег, пікетувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну на одну годину.
"Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.
Раніше у ДПСУ розповіли про ситуацію на українсько-польському кордоні.
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