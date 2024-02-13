Державне бюро розслідувань має всі відповідні ухвали для арешту майна Софії Морозюк, колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це повідомляє радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, ДБР має ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича - художниці Софії Морозюк.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, тобто ми з вами говоримо про дружину, чоловіка, сина, тещу і також дівчину художницю, з якою був заручений син", - сказала Сап'ян.

Також під арешт потрапили земельні ділянки у різних регіонах України, автівки преміумкласу та квартири сім’ї Гринкевичів. Водночас ще є ухвали на арешт двох квартир у Києві та однієї у Харкові, а також земельної ділянки, які наразі перебувають у власності Софії Морозюк.

"Хочу закцентувати, що в переважній більшості це майно було придбано саме в умовах війни", - додала Сапьян.