ДБР арештує майно Софії Морозюк [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань має всі відповідні ухвали для арешту майна Софії Морозюк, колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Про це повідомляє радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
За її словами, ДБР має ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича - художниці Софії Морозюк.
"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, тобто ми з вами говоримо про дружину, чоловіка, сина, тещу і також дівчину художницю, з якою був заручений син", - сказала Сап'ян.
Також під арешт потрапили земельні ділянки у різних регіонах України, автівки преміумкласу та квартири сім’ї Гринкевичів. Водночас ще є ухвали на арешт двох квартир у Києві та однієї у Харкові, а також земельної ділянки, які наразі перебувають у власності Софії Морозюк.
"Хочу закцентувати, що в переважній більшості це майно було придбано саме в умовах війни", - додала Сапьян.
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