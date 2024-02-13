Проковтнув 20 магнітів: у Києві лікарі врятували життя хлопчику [ Редагувати ]
Лікарі столичного "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.
Як повідомляють у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", хлопчик знайшов магніти в іграшковому конструкторі.
Коли він поскаржився на біль у животі, батьки звернулися до лікарів. Вже перший рентген виявив у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, кажуть медики.
Магніти опинилися у різних частинах шлункового тракту, але були з’єднані між собою. Медики вирішили терміново проводити операцію, адже стан хлопчика міг погіршуватися з кожною годиною.
Команда ендоскопістів виявила зчеплені між собою магніти. Вони захопили перший магніт й змогли витягти його разом з ланцюжком з 18-ти інших.
Але один магніт лікарі не змогли видалити ендоскопічно, тож до операції долучились хірурги. Під час огляду органів черевної порожнини у дитини виявили п'ять отворів та останній магніт. Медики витягли його й закрили отвори.
Зараз хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.
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