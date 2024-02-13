Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно. Однак він також зауважив, що реакція України на цей інцидент була перебільшеною.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Польщі.

Від імені польських фермерів я приношу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їх виключно скрутної ситуації, - сказав він і заявив, що хоче домогтися від України обмежень на постачання сільськогосподарської продукції.

Секерський повідомив, що його міністерство веде технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, з метою встановлення умов торговельного обміну, які б обмежили постачання товарів, що порушують стабільність агропродовольчих ринків.

Він зазначив, що "це неправильний спосіб протесту, але фермери з різних країн часто його використовують". Також він висловив обурення тим, як українська влада реагувала на ситуацію.

Фермери не дотримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього розпачу, - сказав він.

Нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Польська поліція почала розслідування.