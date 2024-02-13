Російська армія 13 лютого 2024 року атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранена жінка, їй надають допомогу. Внаслідок обстрілу Херсона 60-річна жінка отримала легкі поранення. У неї – вибухова травма та уламкове поранення руки.

Як повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко, на момент атаки РФ херсонка перебувала на вулиці. Їй надається необхідна меддопомога.

Також внаслідок чергового російського обстрілу Херсона у середмісті пошкоджений тролейбус. Поранених серед пасажирів та працівників немає, повідомив Роман Мрочко.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу середмістя Херсона пошкоджені заклад охорони здоров'я та зупинка маршрутного транспорту. Відомо про одну постраждалу, яку доставили у лікарню.