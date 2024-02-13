Українська військова ліга ініціює створення 100 реабілітаційних центрів для потреб бійців ЗСУ [ Редагувати ]
Інтеграція військових у цивільне життя. Українська військова ліга ініціює створення 100 реабілітаційних центрів для потреб бійців ЗСУ.
Такий меморандум напередодні підписали у столиці. Вже цьогоріч в Києві планують відкрити 10 центрів психологічної підтримки для ветеранів.
Також триває підготовка низки заходів для культурної реабілітації, із залученням "Збірної артистів України" для участі в матчах та міні-турнірах. Військові матимуть змогу пограти у футбол з представниками українського шоубізу.
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Тепер воїни зможуть займатися там безкоштовно. Подбали й про тих, хто отримав важкі травматичні поранення та ампутації. Для них впровадили щонайменше 7 адаптивних видів спорту. Станіслав Кухарчук далі.
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