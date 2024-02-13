Суд Святошинського району Києва вирішив залишити суддю Олексія Тандира під вартою до 12 квітня 2024 року включно у зв'язку з обвинуваченням у п'яному смертельному ДТП. Про це повідомляє столична прокуратура.

Суд задовольнив запит прокурорів. Тандир буде перебувати у СІЗО ще два місяці без можливості внесення застави.

20 грудня Святошинський районний суд Києва вже продовжував запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який на смерть збив бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці.