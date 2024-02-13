День Святого Валентина можна відзначати по-різному. Сходити з коханою у ресторан чи кафе, посидіти з друзями у барі, а можна просто залишитися вдома зі своєю другою половинкою.

Для тих, хто вирішив відпочити вдома, "Подробиці" підготували список з 10 романтичних комедій про кохання.

"Освідчення", (2009)

Маргарет Тейт (Сандра Баллок) - амбітна і владна редакторка великого видавництва в Нью-Йорку. Вона зосереджена на роботі, і співробітники офісу завмирають при наближенні начальниці. Однак через свою зосередженість на роботі їй загрожує депортація до Канади через прострочену візу.

Щоб не втратити улюблену роботу, головна героїня готова на все, навіть вийти заміж за свого помічника (Райян Рейнольдс). Однак фіктивний роман розвивається зовсім не так, як планувалося.

"Зависнути у Палм-Спрінгз", (2021)

Найлза (Енді Семберг) запросила на весілля надокучлива подружка нареченої Місті. Стається халепа і він застрягає у часовій петлі. Одного дня він затягує до цього "дня бабака" сестру нареченої Сару (Крістін Міліоті). Тепер у розпорядженні цієї парочки безкінечне літо у Палм-Спрінгс та нагода робити все, що спадає на думку.

Зрештою між молодими людьми спалахують почуття, і вони намагаються вибиратися з цієї пастки.

Пітер (Ештон Кутчер) та Деббі (Різ Візерспун) випадково переспали під час знайомства 20 років тоиу, однак залишилися друзями. Успішний і багатий Пітер на тиждень приїжджає до Лос-Анджелеса і пропонує доглянути за сином Деббі, якій дає ключі від своєї нью-йоркської квартири, щоб вона могла відпочити від своєї ролі мами-одиначки.

Помінявшись будинками, герої починають розуміти, що відчувають один до одного щось більше, ніж просто дружба.

Як позбутися хлопця за 10 днів, (2003)

Амбітна журналістка Енді Андерсон (Кейт Хадсон) отримує незвичне завдання: написати статтю про те, як позбутися обридлого залицяльника за 10 днів. Щоб зрозуміти тактику, до якої вдаються жінки, щоб відштовхнути чоловіків, Енді знаходить "піддослідного" - самовпевненого рекламника Бенджаміна Баррі (Меттью Мак-Конагей).

Проблема в тому, що він збирається виграти парі, що закохає в себе жінку за 10 днів. Енді та Бенджамін опиняються втягнутими в павутиння брехні, непорозумінь та кумедних ситуацій. Пізнаючи один одного, вони починають сумніватися у своїх початкових намірах і відчувають справжні почуття одне до одного.

"Ну хіба не романтично?", (2019)

Наталі (Ребел Вілсон) зневірилась у коханні і терпіти не може романтичні комедії. Дівчина є талановитим архітектором і зосередилась на роботі. Напад вуличного злочинця змінює життя Наталі.

Після сильного удару по голові героїня приходить до тями в новій реальності, де її квартира в Нью-Йорку схожа на палац, довкола усміхнені та привітні люди, у неї з'являється друг-гей (Адам ДеВайн), а від чоловіків немає відбою. З часом це набридає, і Наталі пробує вирватися зі світу суцільної романтики.

"Це безглузде кохання", (2011)

Сорокарічний пуританин Кол Уівер (Стів Керелл) має гарний будинок, відмінну роботу та чудових дітей від дружини - колишньої однокласниці, яку кохає з дитинства. Цей ідеальний світ рухнув, коли чоловік дізнався про зраду своєї любої Емілі зі своїм колегою Девідом.

Дружина вимагає розлучення, а все, на чому ґрунтувалося безтурботне життя, зруйноване. Тому головний герой вирішує з'їхати на квартиру і щовечора напиватися до безпам'яті. Незнайомець з бару Кел (Раян Ґослінг) допомагає Колу почати нове життя - знайомитися з жінками і ходити на побачення.

"Щоденник Бріджит Джонс", (2001)

Героїні цього фільму, Бріджит Джонс (Рене Зеллвегер) вже за тридцять, вона має зайву вагу, багато курить і має низьку самооцінку. До того ж Бріджит - зовсім самотня.

Батьки намагаються посватати її за сина сусідів Марка (Колін Ферт), а сама Бріджит шаленіє від свого начальника-бабія Деніела Клівера (Г'ю Грант).

На Новий рік дівчина починає боротьбу з вагою та самотністю. І паралельно веде щоденник, щоб документувати свої думки, почуття та спроби вдосконалити себе.

"Одного разу у Вегасі", (2008)

Джой - приваблива успішна жінка (Кемерон Діаз), яку кинув коханий. Що розвіяти смуток, вона вирішує до Лас-Вегаса. Там вона знайомиться з Джеком (Ештон Кутчер), якого щойно звільнив з роботи рідний батько. Парочка відривається всю ніч, а на ранок виявляється, що вони одружені.

Вони вирішують якомога скоріше розлучитися, однак випадково зривають джек-пот у розмірі $3 мільйонів. Суддя, який займається їх розлученням, вирішує провчити легковажних молодят, і ставить умову. Вони зможуть забрати свій виграш, якщо проживуть у шлюбі шість місяців.

"50 перших поцілунків", (2004)

Головний герой Генрі Рот (Адам Сендлер) не є прихильником серйозних відносин. Але одного разу він зустрічає дівчину Люсі (Дрю Беррімор), яка сподобалася йому з першого погляду.

Дівчина відповідає йому взаємністю, і вже того ж вечора наполегливому хлопцю вдається домогтися взаємності красуні.

Однак наступного дня Люсі вдає, що вона ніколи раніше не бачила Генрі. Виявляється, що кілька років тому Люсі потрапила в автомобільну аварію, і зранку не пам'ятає нічого з того, що відбулося напередодні. Попри це Генрі не збирається здаватися і готовий щодня знову і знову закохувати в себе Люсі.

"Непрохані гості" (2015)

Джон Беквіт (Оуен Вілсон) і Джеремі Грей (Вінс Вон) - ділові партнери та найкращі друзі. Вони розважаються тим, що під виглядом далеких родичів відвідують весілля, розважаються і зваблюють романтично налаштованих подружок наречених.

Джону і Джеремі не потрібні запрошення: вони вміють не просто пробратися на бенкет, але й опинитися у центрі загальної уваги. Все завдяки кодексу правил від гуру весільного сексу на одну ніч: більше жартів, жодних сентиментів і мінімум правди про себе. Але зрештою хлопці зустрічають тих самих і закохаються по-справжньому.