Європейська комісія прийняла рішення, яке частково відступає від правил щодо залишення земель під паром, на які фермери висловлювали протести. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Замість того, щоб залишати орну землю під паром або тримати 4% земель незасіяними, європейським фермерам тепер дозволяється використовувати їх для вирощування азотфіксуючих культур, таких як сочевиця або горох, а також проміжні культури, які вирощуються між регулярними зборами врожаю і можуть служити кормом для тварин або сидератами, не використовуючи засоби захисту рослин. При цьому фермери все ще можуть отримувати субсидії від ЄС.

Нові правила Єврокомісії спрямовані на більшу підтримку фермерів та їх діяльності, а також на захист біорізноманіття та якості ґрунту.

Для отримання субсидій фермерам потрібно дотримуватися дев'яти стандартів захисту навколишнього середовища та клімату.

Цей захід пропонує фермерам гнучкість, продовжуючи винагороджувати їх за важливу роботу в забезпеченні продовольчої безпеки та стійкості ЄС. Незабаром ми представимо більше пропозицій, щоб допомогти зменшити тиск, з яким стикаються наші фермери, — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці правила застосовуються до майже 90% сільськогосподарських земель у ЄС і включають в себе набір основних стандартів, відомих як GAEC, що означає "добрі сільськогосподарські та екологічні умови".

Згідно зі стандартом GAEC 8, господарства з менш ніж десятьма гектарами орних земель звільняються від обов'язку залишити мінімальну частку орних земель під паром.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно.