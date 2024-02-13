Естонія закликає Євросоюз арештувати заморожені активи російського Центрального банку на суму понад 150 мільярдів євро вже цього року, щоб уникнути "надто пізної" реакції.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, лідери ЄС захвилювалися після заяви колишнього президента США Дональда Трампа про неперспективність прихильності НАТО з боку Сполучених Штатів.

Важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року або, бажано, до виборів у США. Якщо ми будемо чекати занадто довго, може бути занадто пізно, - наголосив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевйов.

ЄС та G7 вже заморозили активи російського Центрального банку на суму понад 250 мільярдів євро.

Наразі тривають дискусії щодо того, як можна використати ці кошти для підтримки відбудови України. Більшість активів знаходиться в Європі, зокрема в розрахунковій палаті Euroclear у Бельгії, де вони здобули приблизно 4,4 мільярда євро прибутку у 2023 році.

Також ЄС працює над планами застосування податку на несподіваний прибуток для цих доходів, при цьому деякі країни-члени та офіційні особи сподіваються досягти остаточної угоди до 24 лютого 2024 року - другої річниці вторгнення росії в Україну.

Тим часом, G7 пообіцяла змусити росію заплатити за відновлення України та тримати активи під санкціями замороженими до тих пір, поки вона цього не зробить. Кілька країн, включаючи Францію та Німеччину, поки що висловили опір варіанту прямої конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та наслідки для стабільності євро. На технічному рівні G7 вивчає можливість використання активів як застави для залучення коштів для України.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла рішення, яке прискорює створення механізму для використання надлишкових прибутків від заморожених активів росії на території ЄС на користь України.