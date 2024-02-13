Сирський заявив, що краще залишить якусь позицію, але не допустить загибелі особового складу [ Редагувати ]
Керівництво ЗСУ відмовляється від такого ставлення до свого особового складу, як у російських начальників, які застосовують тактику "м'ясних штурмів".
Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час інтерв'ю німецькому виданню ZDF.
Для нас головна задача і головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойове завдання. І ми не можемо дозволити собі такого ставлення (до особового складу – ред.), як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу, – сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для російського військового керівництва життя солдата не має ніякої цінності.
Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що є, – наших людей. Це цвіт нашої нації, – наголосив Сирський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
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