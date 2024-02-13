Керівництво ЗСУ відмовляється від такого ставлення до свого особового складу, як у російських начальників, які застосовують тактику "м'ясних штурмів".

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Для нас головна задача і головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойове завдання. І ми не можемо дозволити собі такого ставлення (до особового складу – ред.), як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу, – сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для російського військового керівництва життя солдата не має ніякої цінності.

Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що є, – наших людей. Це цвіт нашої нації, – наголосив Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.