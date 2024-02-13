Польські фермери анонсували повну блокаду усіх переходів з Україною [ Редагувати ]
Польські фермери планують заблокувати не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів на кордоні з Україною 20 лютого.
Про це повідомила незалежна профспілка фермерів "Солідарність", передає RMF 24.
Зазначається, що блокада відбудеться у рамках загального страйку, оголошеного профспілкою "Солідарність". Фермери планують заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною до 10 березня.
Польські аграрії виступають проти "неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі" через рішення Євросоюзу. Вони стверджують, що відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з аграрним сектором.
Тому 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, протест зосередиться на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях, — йдеться у заяві профспілки.
Як зазначалося раніше, Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно. Однак він також зауважив, що реакція України на цей інцидент була перебільшеною.
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