Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський описав ситуацію на передовій як складну. За його словами, російські війська в наступі "фактично по всій лінії фронту".

В інтерв'ю ZDF перед призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковник зазначив, що найбільш напружені бої відбуваються на Куп'янському напрямку, де окупанти ставлять перед собою мету захопити Куп'янськ за будь-яку ціну і щоденно атакують позиції українських сил.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції — виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони.

Фактично противник розпочав цей наступ 3 жовтня 2023 року. І вже 4 місяці веде наступ високої інтенсивності. Їхні втрати, особливо в загиблих, за останніми даними, у 7-8 разів переважають наші", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначалося раніше, головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для російського військового керівництва життя солдата не має ніякої цінності.