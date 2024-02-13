росія може почати новий великий наступ після "виборів", - Боррель [ Редагувати ]
Після так званих президентських "виборів" у березні цього року росія може розпочати ще один значний наступ в Україні.
Про це заявив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель у своєму блозі після нещодавнього візиту до Києва.
Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі, - зазначив Боррель.
Він вважає, що "відмінності в підходах до війни між українськими та російськими військами очевидні", оскільки, на відміну від російських солдатів, українські знають мету своєї боротьби і мають достатню мотивацію.
Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена. Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського союзу, - наголосив глава європейської дипломатії.
Боррель закликав країни-члени ЄС до співпраці зі своїми виробниками зброї з метою перегляду контрактів та визначення пріоритетних постачань Україні озброєння та боєприпасів.
Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок 7 лютого в укритті Києва через масовану атаку рф по Україні.
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