Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховій Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Замість нього на цю посаду призначений Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай очолював Луганську область з 25 жовтня 2019 року. До цього чотири роки був головою Мукачівської районної державної адміністрації.

15 березня 2023 року президент Зеленський звільнив очільників трьох областей: Сергія Гайдая (Луганська), Максима Марченка (Одеська) та Сергія Гамалія (Хмельницька).

У кулуарах подейкували, що Гайдай може бути призначений послом України в Казахстані.