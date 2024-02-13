Колишній очільник Луганщини Сергій Гайдай очолить Мукачівську РДА [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховій Раді Тарас Мельничук.
Уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Замість нього на цю посаду призначений Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай очолював Луганську область з 25 жовтня 2019 року. До цього чотири роки був головою Мукачівської районної державної адміністрації.
15 березня 2023 року президент Зеленський звільнив очільників трьох областей: Сергія Гайдая (Луганська), Максима Марченка (Одеська) та Сергія Гамалія (Хмельницька).
У кулуарах подейкували, що Гайдай може бути призначений послом України в Казахстані.
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