Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував інформацію про удар по полігону ЗСУ у Селидовому Донецької області, яку поширюють Z-пабліки. У своєму Telegram-каналі він закликав не довіряти російській дезінформації.

"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО.

Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб", - написав бригадний генерал.

Тарнавський повідомив, що о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району.

Про удар по території Цукуриного в Селидівській громаді повідомила і міська військова адміністрація.

Російські Z-пабліки пабліки масово повідомляли про ранковий удар ракетами та касетними боєприпасами по полігону Сил оборони України у Селидовому на Донеччині.

З українських джерел про удар окупантів касетними боєприпасами по Селидовому повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, не уточнюючи про жертви.