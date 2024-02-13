Росіяни перерізали в Авдіївці головну трасу, яка з'єднує місто з коксохімзаводом та веде на захід - Індустріальний проспект. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.

Ворог продовжує тиснути на Авдіївку з півночі та півдня. 10-11 лютого ворог, користуючись тим, що туман накрив Авдіївку та околиці, розпочав штурмові дії в багатьох місцях.

Напередодні, 12 лютого, відбувалося насичення особовим складом, а одна ворожа ОВТ майже доїхала до Індустріального проспекту.

Сьогодні виродки посилили тиск. Зокрема, атакуючи "Зеніт", атаки на який було відбито, на відміну від флангів. На півночі к**пи продавлюють район дач та автобази. Таким чином виродкам вдалося перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати.

Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, внаслідк чого заїзд та виїзд в місто перетворилося на лотерею.

Варто приймати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше - життя бійців, і не перетворювати Авдіївку в чергову "фортецю" з піснями та віршами.

За даними DeepState, московити отримали значне поповнення боєкомплекту у вигляді авіаційних бомб і просто стирають місто та позиції наших бійців. Удари з повітря є відчутним підсиленням наземних військ, які мають успіх в тому числі й завдяки цим ударам.