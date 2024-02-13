Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров об'їхали всі гарячі точки фронту. Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Сирський в інтерв'ю ZDF заявив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.