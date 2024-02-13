США після контактів з посередниками відкинули пропозицію росії про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три російські джерела, знайомі з переговорами.

При цьому джерело агентства в США заявило про відсутність жодних офіційних контактів між Вашингтоном і Москвою. І наголосило, що Сполучені Штати не братимуть участі у переговорах з рф, які стосуються інтересів України. Російська влада цю інформацію не коментувала.

Російські співрозмовники Reuters заявили, що в 2023 році володимир путін через посередників на Близькому Сході дав зрозуміти США, що готовий розглянути можливості припинення вогню в Україні.

Диктатор пропонував заморозити війну на нинішніх лініях зіткнення і не хотів поступатися жодною з окупованих територій.

Російські чиновники, знайомі з перебігом переговорів наприкінці 2023 та на початку 2024 року, заявили Reuters, що "контакти з американцями ні до чого не призвели", оскільки США не захотіли тиснути на Україну.

Американський чиновник заявив агентству, що росіяни, які не входять до уряду рф, мабуть, брали участь в обговореннях припинення вогню, але Сполучені Штати в переговорах участі не брали.

Усі три російські джерела повідомили агентству, що посередники зустрілися в Туреччині наприкінці 2023 року. За словами американського чиновника, йому про ці контакти нічого не відомо.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.