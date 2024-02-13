Ситуація на схід від міста Часів Яр на Донеччині в операційній зоні між Богданівкою та Іванівським продовжує погіршуватися. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.

Ворог силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет. Між цим хребтом і низовиною перепад висоти у майже 100 метрів.

Одна із причин такого успіху - масове застосування ворогом скидів та fpv-дронів. Вони просто виносять ними позиції Сил Оборони, завдаючи важкі втрати пораненими та, на жаль, загиблими.

Після того як бойовий потенціал оборони зведено до мінімуму, заходять штурмові групи з їх десантниками, які мають відповідну підготовку. Таким чином застосування БПЛА є ключовою зброєю російської армії в тому районі. Інша наша традиційна проблема - якість та відсутність ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди - ред.).

Не може вирита перпендикулярно до фронту ямка стати якісним захистом. Тим паче дерево і плівка від всього не врятує. Якщо біля Берхівки та Хромового ще якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до Часового Яру якось вже виглядає дивним. Складається таке враження, що хтось просто не вірив, що пі**р туди може дійти.

Враховуючи досвід боїв за Бахмут та Авдіївку, можна припустити, що ворог застосує допоміжні удари з півночі та півдня.

Наявність інженерно-фортифікаційних споруд могла б частково вирішити проблему з ворожими дронами та скидами, зауважують аналітики.

Але через халатність це все падає на голови наших бійців. В різний період часу ми мали можливість спілкуватися з різними підрозділами на ділянці, але ніхто з них не оцінив позитивно інженерну підготовку в даному районі.

Нагадаємо, що новий головнокомандувас ЗСУ Сирський в інтерв'ю ZDF заявив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.