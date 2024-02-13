У Харкові на станції метро "Спортивна" почала протікати стеля через обстріли [ Редагувати ]
У Харкові на станції метро "Спортивна" почала протікати стеля через постійні російські ракетні удари. Про це повідомив Харківський метрополітен.
"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", - пише пресс-служба підземки.
Минулого тижня співробітники метрополітену приступили до ремонтих робіт. Вони виконуються виключно вночі, щоб не заважати перевезенню пасажирів.
У метрополітені наголошують, що "протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів".
Нагадаємо, у київському метрополітені між станціями "Деміївська" та "Либідська" збудують нову ділянку тунелю замість аварійної.
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