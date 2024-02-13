Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк виграв "бронзову" сутичку у ваговій категорії до 87 кг і приніс Україні другу медаль чемпіонату Європи, що проходить у румунському Бухаресті. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Після вчорашньої поразки у півфіналі від представника Сербії Алєксандра Комарова (1:3), 33-річний киянин отримав шанс на бронзу і сповна ним скористався.

Спочатку Беленюк переміг у втішній сітці угорця Іштвана Такача (1:1 - VP01), а згодом у вирішальній зустрічі здолав триразового медаліста першості Європи Іслама Аббасова з Азербайджану (2:1).

Для Жана Беленюка це шоста в кар'єрі нагорода на континентальних першостях і перша з 2021 року.

Завтра на чемпіонаті Європи у Бухаресті вболіватимемо за Парвіза Насібова (до 72 кг) та Олександра Фільчакова (до 82 кг), які змагатимуться у малих фіналах.